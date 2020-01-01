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شاهد: "يهود فلسطين" في خيمة الاعتصام بسلوان ضد "الصهاينة"

الثلاثاء 06 يوليو 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: "يهود فلسطين" في خيمة الاعتصام بسلوان ضد "الصهاينة"



القدس المحتلة /سما/

شاركت مجموعة من اليهود الذين يطلقون على أنفسم "يهود فلسطين"، في خيمة الاعتصام التي يقيمها أهالي حي سلوان جنوب المسجد الأقصى، احتاجاجا على الاستيطان وسرقة المنازل من قبل السمتوطنين وسلطات الاحتلال.

وقالت المجموعة في بيان لها: "زرنا الليلة (ليل الاثنين الثلاثاء) خيمة الاحتجاج في سلوان في ظل الخطر الصهيوني لهدم الكثير من المنازل في الحي".

وأضافت الجماعة اليهودية، أن الزيارة جاءت أيضا بهدف التضامن مع الأهالي في مواجهة استفزازات السمتوطنين.

وقالت في بيانها: "نذكّر بأنه لا يحق للصهاينة الاستيلاء حتى على مليمتر واحد من الأرض المقدسة. إن إخلا العائلات الفلسطينية أو هدم منازلها في سلوان يعد جريمة بحق الإنسانية كما أنها أيضا جريمة جنائية.

واوضحت الجماعة في بيانها، بأن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في الاعتصام داخل الخيمة، وصادروا أعلام فلسطين التي كانت بحوزتهم.

#يهود فلسطين #أهالي حي سلوان #المسجد الاقصى
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