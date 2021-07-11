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محافظ جنين يغلق بلدة عانين لـ4 أيام بعد الارتفاع المفاجئ بالاصابة بالمتحور الهندي

الثلاثاء 06 يوليو 2021 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يغلق بلدة عانين لـ4 أيام بعد الارتفاع المفاجئ بالاصابة بالمتحور الهندي



جنين /سما/

أعلن محافظ جنين أكرم الرجوب، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة عانين غرب جنين، لمدة أربعة أيام بسبب فيروس “كورونا”.

وجاء في بيان صادر عن المحافظ، إنه بعد تقييم مستجدات الحالة الوبائية في بلدة عانين مع جهات الاختصاص ونتيجة للارتفاع المفاجئ والمقلق في عدد الإصابات النشطة بفيروس “كورونا” إلى 26 إصابة، نصفها مصنفة من الفيروس المتحور الهندي (دلتا)، تقرر إغلاق جميع مرافق الحياة في البلدة لمدة 4 أيام، ابتداء من فجر يوم غد الأربعاء وحتى فجر يوم الأحد المقبل الموافق 11/7/2021.

وأوضح البيان أن الإغلاق يشمل كل المرافق العامة والخاصة، ومنع التنقل من البلدة وإليها باستثناء طلبة الثانوية العامة، وطواقم التربية، والطواقم الصحية.

#محافظ جنين #أكرم الرجوب #بلدة عانين #فيروس كورونا #الطفرة الهندية

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