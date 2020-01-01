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ولي العهد البحريني يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى اسرائيل

الثلاثاء 06 يوليو 2021 08:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولي العهد البحريني يستقبل رئيس البعثة الدبلوماسية لدى اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

استقبل ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة اليوم السفير البحريني المعين لدى اسرائيل حديثا خالد يوسف الجلاهمه في قصر الرفاع . 

وذكرت وكالة "أنباء البحرين" ان الامير أعرب أمام الجلاهمة عن تهانيه بمناسبة تعيينه "رئيسا للبعثة الديبلوماسية للمملكة في اسرائيل، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه الجديدة، من خلال تأكيد نهج المملكة الساعي لتعزيز أسس للسلام والتسامح، مما يرسخ ركائز التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم". 

ووقعت وزارة الخارجية الاسرائيلية على تعيين الجلاهمة في آذار/مارس الماضي. وشغل الجلاهمة في الماضي منصب نائب السفير البحريني في الولايات المتحدة، وشغل مناصب رفيعة اخرى في السلك الديبلوماسي البحريني. 

ولم تقم البحرين حتى الآن بإقامة سفارة لها في اسرائيل أو تحديد موعد يتم خلاله ارسال الجلاهمة الى اسرائيل. ويشار الى ان اسرائيل لديها بالفعل سفارة تنشط في العاصمة البحرينية المنامة.  

#ولي العهد البحريني #سلمان بن حمد آل خليفة #البحرين #اسرائيل

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