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"الجهاد" تدين بشدة قمع النشطاء والإعلاميين بالضفة

الثلاثاء 06 يوليو 2021 07:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الجهاد" تدين بشدة قمع النشطاء والإعلاميين بالضفة



غزة /سما/

أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بشدة، حملات الاعتقال بحق النشطاء والإعلاميين وملاحقتهم وعمليات القمع والاعتداء التي تجري بحق المطالبين بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والقصاص من قتلة الناشط نزار بنات.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، يوم الثلاثاء، إن: "السياسات التي تنهجها السلطة وأجهزتها الأمنية هي استمرار لنهج الفشل والعجز الأمر الذي حولها لنظام بوليسي لا يجيد سوى القمع وفرض العقوبات الجماعية بحق كل المعارضين".

وطالبت "الجهاد" بالتوقف فوراً عن سياسات القمع والاعتقالات وإطلاق سراح كافة المعتقلين والكف عن تلفيق التهم للنشطاء والإعلاميين.

#الجهاد الاسلامي #السلطة الفلسطينية #الاجهزة الامنية الفلسطينية

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