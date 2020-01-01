جولة استفزازية لمستوطنين في حي بطن الهوى بسلوان

القدس المحتلة /سما/

اقتحم العشرات من المستوطنين، يوم الثلاثاء، حي بطن الهوى ببلدة سلوان بالقدس المحتلة، باتجاه البؤر الاستيطانية بالحي.

وقال رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي إن المستوطنين قاموا باستفزاز سكان الحي وتوجيه الشتائم لهم، وتطور الأمر لعراك بالأيدي.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت الحي لحماية المستوطنين خلال تواجدهم في البؤرة الاستيطانية "بيت العسل" حتى خرجوا من الحي.

وأوضح أن المستوطنين دخلوا خلال اقتحامهم منزل عواد في حي بطن الهوى، الذي استولت عليه جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية قبل نحو 4 أشهر.

ويعيش عشرات المستوطنين في البيوت المستولى عليها في حي بطن الهوى بسلوان، ويسيرون داخل الحي بحراسة شركات خاصة.