الكيلة تلتقي نائب رئيس الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية

رام الله /سما/

التقت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، نائب رئيس الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية (باما) مصطفى مصلح، في مكتبها بمدينة رام الله، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأطلعت الكيلة، خلال لقائها مصلح، بحضور مديرة مكتب "باما" في الضفة الغربية سما أبو عيشة، على الواقع الصحي، ومستجدات الحالة الوبائية واحتياجات مراكز العلاج الحكومية المختلفة، وسبل إحداث المزيد من التطوير في المراكز، والخدمات المقدمة للمواطنين، والمعدات الطبية، والخطط المستقبلية لدعم وتطوير مشاريع صحية في فلسطين.

وثمّنت جهود "باما " في دعم وزارة الصحة، وشكرتهم على تبرعهم الأخير بجهاز تنظير الجهاز الهضمي لمستشفى جنين الحكومي، لافتةً إلى دعم مختلف الدول والمؤسسات والهيئات والجالية الفلسطينية، لا سيما خلال جائحة "كورونا" في مواجهة الوباء، وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.

من جانبه، أشاد نائب رئيس "باما"، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل الوزارة في مواجهة الجائحة وتطوير القطاع الصحي، مؤكدًا على استمرارية الدعم والتعاون المشترك مع الوزارة.