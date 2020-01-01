ضبط مشتل للمخدرات يضم 555 شتلة من نبات الماريجوانا في الخليل

الخليل /سما/

ضبطت الشرطة والأجهزة الأمنية اليوم مشتل للمخدرات يحوي 555 شتلة من يشتبه أنها نبات الماريجوانا المخدرة في منطقة بيرين شرقي الخليل .

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بوجود مشتل للمواد يشتبه أنها مخدرة في منطقة بيرين، على الفور تحركت للمكان دوريات من الشرطة والأجهزة الأمنية بعد إبلاغ النيابة العامة لضبط هذا المشتل والقبض على صاحبه .

وأضاف ارزيقات بأنه ولدى وصول القوة للمكان تبين وجود مشتل لنبات يشتبه أن تكون نبات الماريجوانا بجانب مزرعة أبقار، حيث ضم المشتل 555 شتلة من نبات يشتبه أنه الماريجوانا المهجنة تراوح طولها ما بين 10 سم إلى متر، بناء على ذلك تم ضبط هذه المخدرات والقبض على المشتبه به .

وأشار ارزيقات بأنه قد تم أيضا ضبط قطعة سلاح ناري بحوزة المشتبه به والذي تم التحفظ عليه مدة 24 ساعة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول