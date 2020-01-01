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اشتيه: غزة بحاجة لإغاثة فورية وإعادة إعمار.. هذا ما حصلت عليه عام 2020 من ميزانية الحكومة

الثلاثاء 06 يوليو 2021 06:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتيه: غزة بحاجة لإغاثة فورية وإعادة إعمار.. هذا ما حصلت عليه عام 2020 من ميزانية الحكومة



رام الله /سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، مع المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS غريتا فاريمو مشاريع المكتب في فلسطين والشراكة مع عائلة الأمم المتحدة، بحضور المنسقة الإنسانية للأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز.

وأعرب اشتية، خلال الاجتماع الذي عقد عبر الفيديو كونفرنس، عن تقديره للجهود التي تبذلها مؤسسات الأمم المتحدة في فلسطين، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدًا "أهمية التعاون والتخطيط المشترك وأن لا تكون جهود الأمم المتحدة بديلة لجهود السلطة الوطنية بل مكمّلة ومنسجمة معها". 

وأطّلع رئيس الوزراء من فاريمو على المشاريع التي تنفذها "UNOPS" في قطاعات البنية التحتية وبناء القدرات والتعليم وغيرها.

وأوضح اشتية أن التحديات التنموية في فلسطين مركّبة، وأساسها وجود الاحتلال وتعطيله لأي جهود تنموية وتثبيت أمر واقع متدهور، مؤكدًا أن الهدف من الدعم الدولي هو بناء المؤسسات لتشكّل رافعة لإقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال.

وأطلع رئيس الوزراء المسؤولتين الأمميتين على جهود الحكومة في قطاع غزة، وتقديمها كل الممكن لتخفيف معاناة أهلنا هناك، مشيرًا إلى أن غزة حصلت عام 2020 على مليار و600 مليون دولار من ميزانية الحكومة.

وأكد اشتية أن غزة بحاجة لعملية إغاثة فورية من تبعات العدوان الأخير وإعادة إعمار ما دمره، بالإضافة إلى خطة لإنعاش القطاعات الاقتصادية.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #قطاع غزة #اعادة اعمار غزة

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