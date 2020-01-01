الشاباك يدعو إلى تجديد مقر رئيس الحكومة الرسمي لأسباب أمنية

القدس المحتلة /سما/

طلب جهاز الأمن العام "الشاباك" ترميم مقر رئيس الحكومة في بلفور بتكلفة تتراوح بين 10- 15 مليون شيكل، لوجود ثغرات أمنية ولإجراء بعض الإصلاحات على خلفية مغادرة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو المقر وفقًا للقناة 12 العبرية.



كما ورد أن جهاز الأمن العام كان مهتمًا بإجراء هذه الإصلاحات منذ فترة طويلة، لكن عائلة نتنياهو التي سكنت في المقر رفضت، حتى اللحظة التي أجبرت فيها العائلة على إخلاء المقر بسبب تغيّر الحكومة في اسرائيل.



ولم يطلب الشاباك من رئيس الحكومة الجديد بينيت بتأجيل نقل سكنه الى مقر رئيس الرسمي، لكنه يسعى للتنسيق معه بشأن موعد بدء الترميمات. إذ سيغادر زعيم المعارضة ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وعائلته المقر الرسمي في شارع بلفور في القدس حتى 10 تموزيوليو، حسبما أعلن مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت ومكتب نتنياهو الشهر الماضي.