"لوموند" الفرنسية تشن هجوما غير مسبوق على الرئيس عباس

باريس/وكالات/

" بإلغاء عدة انتخابات وإطلاق موجة عنيفة من القمع السياسي ، أصبح الرئيس الفلسطيني عقبة أمام تحرير شعبه وفقد ما تبقى له من شرف ضئيل."



كان يمكن لمحمود عباس ، رئيس السلطة الفلسطينية ، الذي يتولى منصبه منذ عام 2005 ، أن ينهي حياته السياسية بسجل ضعيف ، لكنه لا يخجل منه تمامًا. من خلال تسليم يده في الانتخابات الرئاسية التي أُعلن عنها في تموز (يوليو) ، يُقال إن الثمانين من العمر قد دخل التاريخ كزعيم ضعيف وصغير الحجم لم يستسلم. من وقف بحزم ضد الأنشطة الضمية لثنائي ترامب ونتنياهو.

هذه المرثية لمحمود عباس الملقب بـ "أبو مازن" لم تعد تستحقها. بإلغاء سلسلة انتخابات الربيع والصيف في نهاية أبريل - الأولى منذ خمسة عشر عامًا - وبإطلاق موجة عنيفة من القمع السياسي في أعقاب الحرب في غزة ، في مايو ، فقد الرئيس الفلسطيني أي شرف ضئيل لقد غادر.

البقعة التي تلطخ ميراث محمود عباس اسمها نزار بنات. تعرض الشاب البالغ من العمر 40 عامًا ، والذي هاجم الاستبداد المتزايد لخليفة ياسر عرفات ، للضرب حتى الموت في 24 يونيو على أيدي رجال الشرطة الفلسطينية الذين جاءوا لاعتقاله. وتعرضت مظاهرات الغضب التي أعقبت ذلك لقمع وحشي من قبل أفراد القوات الأمنية الذين يرتدون ملابس مدنية.

هذا التكتيك الفظ ، الذي يهدف إلى جعل الناس يؤمنون بتصاعد العنف بين الفلسطينيين ، يذكرنا بأفعال الشبيحة ، أتباع نظام الأسد. تثير المضايقات ، التي تكون ذات طبيعة جنسية في بعض الأحيان ، والتي وقعت ضحيتها العديد من المتظاهرات والصحفيات ، اعتداءات على النساء في ميدان التحرير في القاهرة ، مركز الانتفاضة ضد الرئيس المصري حسني مبارك في عام 2011.

برفضه العنيد للتنازل عن منصبه ، أصبح عباس ، المرتبط بمنظمة التحرير الفلسطينية (منظمة التحرير الفلسطينية) ، الذي اشتهر في عام 1991 باتفاقيات أوسلو للسلام ، التي كان مصممًا لها ووقعًا عليها من الجانب الفلسطيني. كاريكاتير مستبد. مستبد متمسك بالسلطة الوهمية ، فالسلطة هي جهاز دولة بلا دولة ، كيان تحت الاحتلال.

نهاية مأساوية للمهنة

من المسلم به أن أبو مازن كان لسوء حظه أن ولايته الموسعة ، التي كان ينبغي أن يلعبها في عام 2009 ، تتزامن إلى حد كبير مع عهد بنيامين نتنياهو ، الذي أطاح به خصومه في منتصف يونيو ، بعد اثني عشر عامًا في السلطة. معادٍ لأي مفاوضات سلام جادة ، لم يعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق جارته الفلسطينية أبدًا إلا بازدراء ، ولا سيما من خلال تكثيف استعمار الضفة الغربية.

الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ، بين شلل سياسي وتصورات جديدة

رداً على ذلك ، استأنف عباس المحكمة الجنائية الدولية ، التي من المرجح أن تظل نجاحه الوحيد. لكن كان بإمكانه أن يفعل أكثر من ذلك بكثير ، لا سيما في رأب الصدع بين الضفة الغربية ، في يد حزبه ، فتح ، وقطاع غزة ، الذي غزاه إسلاميو حماس في عام 2007. لكن منذ ذلك التاريخ ، الزعيم القديم لم تطأ قدمه مرة واحدة في الجيب الساحلي ، ومع ذلك كانت هدفا لعدة هجمات إسرائيلية.

محبوسًا في المقاطعة ، قصره في رام الله ، والذي يغادر منه فقط للقيام بجولات غير مجدية في الخارج ، يتصرف رئيس السلطة الفلسطينية كما لو أن غزة لم تعد جزءًا من فلسطين. بتعليق الانتخابات إلى أجل غير مسمى ، فقد نسف عملية المصالحة مع حماس ومنع إعادة إحياء حيوية للمؤسسات الفلسطينية. نهايته المأساوية في حياته المهنية جعلت السرير للمحتل الإسرائيلي. رجل أوسلو الذي يفترض أن يترأس تحرير الشعب الفلسطيني أصبح عقبة في طريقه. سيد عباس ، حان وقت الرحيل.

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