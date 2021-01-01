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غزة: لجنة الاسرى تدعو لتحريم الاعتقال السياسي وتحييد "الأسرى" عن التجاذبات السياسية

الثلاثاء 06 يوليو 2021 05:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لجنة الاسرى تدعو لتحريم الاعتقال السياسي وتحييد "الأسرى" عن التجاذبات السياسية



غزة /سما/

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة على وحدوية قضية الأسرى والمحررين وأنها جامعة لألوان الطيف الفلسطيني.

ودعت اللجنة في بيان لها، السلطة في رام الله لتحريم الاعتقال السياسي وتحييد الأسرى المحررين وقضية الأسرى عمومًا عن التجاذبات السياسية خاصة في ظل الظروف والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية عموما.. 

وأوضحت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة أن الأسرى المحررين الذين لا تزال تلاحقهم قوات الاحتلال الاسرائيلي هم العنوان الأبرز مع عموم قضية الأسرى في الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي وعليه فلا بد من حمايتهم وتحييدهم عن كل التجاذبات السياسية

وأشارت اللجنة إنه حال تواصل هذه الاعتداءات على الاسري المحررين، فإن لدى لجنة الأسرى خطوات أخرى ستعلن عنها في حينه.

#لجنة الاسرى #القوى الوطنية والإسلامية #قطاع غزة #السلطة الفلسطينية

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