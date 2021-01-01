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غنيم يلتقي برؤساء وممثلي الهيئات المحلية في الخليل

الثلاثاء 06 يوليو 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غنيم يلتقي برؤساء وممثلي الهيئات المحلية في الخليل



الخليل /سما/

التقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، برؤساء وممثلي الهيئات المحلية في محافظة الخليل، وذلك خلال جولته الميدانية للمحافظة.

وأطلع غنيم خلال اللقاء على الاحتياجات المطلوبة لتطوير وتحسين مستوى خدمة المياه، بهدف التغلب على المشاكل التي تُعاني منها هذه المناطق وخاصةً في فصل الصيف وازدياد الطلب على المياه.

وأكّد على أنّ هذه الاحتياجات بين طلب إنشاء خزانات وتوسيع شبكات مياه ووصلات تعبئة للتنكات ومحطات ضخ ومواسير وعدادات مسبقة الدفع وتأهيل شبكات المياه لتقليل الفاقد الذي يتجاوز في معظم التجمعات تتجاوز اكثر من ٣٠%.

يُذكر أنّ جولة غنيم شمّلت مخيم العروب مرورًا بحلحول، ومسافر يطا، والشيوخ، وختامًا في بلدة سعير.

#سلطة المياه #مازن غنيم

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