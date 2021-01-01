طلبة من جامعة بيرزيت يطورون جهاز تنفس اصطناعي

رام الله /سما/

قام طلبة من جامعة بيرزيت، اليوم الثلاثاء، بتصميم وتطوير جهاز تنفس اصطناعي، وذلك كمشروع تخرج لاستكمال متطلبات درجة البكالوريوس.

واستطاع المشروع الذي قدمه الطالب زيد خطيب، والطالبة تالا سكافي، والطالبة خلود سلامة، وبإشراف د. عبد الكريم عواد من تخصص هندسة الحاسوب، أنّ يحصل على المرتبة الثانية ضمن مسابقة أفضل مشروع إبداعي، بتنظيم من وحدة الريادة والإبداع بالجامعة.

وأكّد الطلبة، على أنّ الجهاز يتمثل بعملية الأتمتة لجهاز التنفس اليدوي، في اعتماده على نموذج ميكانيكي وآخر كهربائي لتحقيق هدف التهوية، ويستهدف مرضى "كورونا" وتنخفض لديهم نسبة الأوكسجين، بسبب عجزهم عن الشهيق بشكلٍ طبيعي فيحتاجون لضخ أوكسجين من مصدر خارجي، والذي يوفره جهاز التهوية.

وأوضحوا أنّ الجهاز يقوم بتزويد التهوية للمريض بناءً على أوامر دقيقة، يتم برمجتها بحيث تراعي الاختلاف في كمية الهواء اللازمة للمرضى كل حسب حالته الصحية التي يتم تحديدها من الطبيب المختص، وأضيف للجهاز إضافة ذكية تمكنه من التنبؤ بمحاولة المريض لسحب الشهيق فيقوم الجهاز تلقائيًا بضخ الهواء له عند استشعاره ببداية شهيق المريض، ويلبي الجهاز احتياج المرضى العاجزين عن التنفس والمرضى الذين يحاولون التنفس أيضًا.

وأشاروا إلى أنّ الجهاز يركز في عمله على توفير الأمان للمريض، ويتم تزويده بنظام إنذار يعمل في حالات الفشل في عملية التنفس لدى المريض، بالتالي تنبيه المختص في مثل هذه الحالات.

وختم الطلبة حديثهم بالقول: "مثل هذه المشاريع من شأنها المساهمة في تطوير السوق الصناعي المحلي ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى سد حاجة المشافي والمراكز الصحية من هذه الأجهزة، بالتالي إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من المرضى".