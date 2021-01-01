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واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

الثلاثاء 06 يوليو 2021 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن



عمان /سما/

نفت السفارة الأمريكية في الأردن، ما نشر عبر موقع "إيلاف"، حول توبيخ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من قبل السفير الأمريكي في الأردن خلال اجتماع في عمّان.

وأكد المتحدث الرسمي في السفارة الأمريكية شيريل كولينز، أن "المقالة المنشورة في موقع (إيلاف) السعودي غير صحيحة، ولم يكن للسفير أي اجتماع أو حديث مع الرئيس عباس في عمان"، وذلك حسب "موقع عمون" الأردني.

وقالت السفارة إن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أصدر بيانا بشأن وفاة نزار بنات.

وكان "موقع إيلاف" السعودي نقل عن مصدر مطلع، أن سفير الولايات المتحدة في عمان استدعى الأسبوع الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والوزير حسين الشيخ ورئيس المخابرات ماجد فرج، حول مقتل الناشط نزار بنات.

وأدت حادثة وفاة الناشط نزار بنات أثناء اعتقال الأجهزة الأمنية له، إلى اندلاع مظاهرات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية، فيما قوبلت برفض دولي لما وصفته بالـ "انتهاك للحريات العامة".

#السفارة الأمريكية #الاردن #الرئيس عباس #وفاة نزار بنات #جو بايدن #الادارة الامريكية #السلطة الفلسطينية

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