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وزير الزراعة يبحث مع مسؤول أوروبي دعم وتعزيز القطاع الزراعي الفلسطيني

الثلاثاء 06 يوليو 2021 04:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الزراعة يبحث مع مسؤول أوروبي دعم وتعزيز القطاع الزراعي الفلسطيني



رام الله /سما/

 بحث وزير الزراعة رياض العطاري مع رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين تشارلز رودو دو شاتيينيه دعم العلاقات الثنائية والمشاريع المنفذة والمشاريع التي سيتم العمل عليها مطلع العام المقبل.

وقدم وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، شرحا عن أهداف تأسيس الشركة الأردنية-الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وتوجهات الحكومة في تعزيز وتطوير ودعم القطاع الزراعي، وإمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قدرات الشركة الإدارية والفنية واللوجستية من خلال خبراء أوروبيين.

وأشار العطاري لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمشاريع والبرامج التي يدعمها في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، وتعزيز صمود المزارعين في أرضهم.

#وزارة الزراعة #رياض العطاري #القطاع الزراعي الفلسطيني

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