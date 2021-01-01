وزير الزراعة يبحث مع مسؤول أوروبي دعم وتعزيز القطاع الزراعي الفلسطيني

رام الله /سما/

بحث وزير الزراعة رياض العطاري مع رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمياه والطاقة في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين تشارلز رودو دو شاتيينيه دعم العلاقات الثنائية والمشاريع المنفذة والمشاريع التي سيتم العمل عليها مطلع العام المقبل.

وقدم وزير الزراعة خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، شرحا عن أهداف تأسيس الشركة الأردنية-الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية، وتوجهات الحكومة في تعزيز وتطوير ودعم القطاع الزراعي، وإمكانية مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم قدرات الشركة الإدارية والفنية واللوجستية من خلال خبراء أوروبيين.

وأشار العطاري لأهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمشاريع والبرامج التي يدعمها في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، وتعزيز صمود المزارعين في أرضهم.