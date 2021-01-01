الخارجية: اعلان هام بشأن عدد من إجراءات السفر

رام الله /سما/

أعلن السفير د. احمد الديك أن بامكان المواطنين الذين يرغبون باستخدام شهادة التطعيم الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية لأية أغراض في الدول كالحصول على تأشيرة دخول أو أية معاملات اخرى، الحصول على مصادقة وزارة الخارجية والمغتربين على شهادات التطعيم اذا كانت الدولة المعنية تشترط ذلك، من خلال التوجه الى مقر الوزارة او مكاتب التصديقات في المحافظات.*

كما ثمن السفير د. الديك قرار الحكومة الفلسطينية الذي اتخذته خلال الجلسة الاسبوعية التي عقدت بالأمس برئاسة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية، بتخفيض رسوم فحص الكورونا للمسافرين من ١٥٠ شيكل الى ١٠٠ شيكل، جاء ذلك استجابة لاقتراح وزير الخارجية د.رياض المالكي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة وفريق عملها المختص لتخفيض تكلفة السفر الباهظة التي يتحملها المواطن.