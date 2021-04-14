  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الميزان" يطالب بالتحقيق في حادثة وفاة موقوف في غزة

الثلاثاء 06 يوليو 2021 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الميزان" يطالب بالتحقيق في حادثة وفاة موقوف في غزة



غزة /سما/

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف شادي حيدر علي نوفل (41 عاماً)، من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى، الذي توفي في مشفى شهداء الأقصى في المحافظة نفسها، بعد أن كان موقوفاً لدى مركز إصلاح وتأهيل دير البلح.

وأفاد المركز في بيان صحفي، بأن المواطن نوفل كان موقوفا في مركز شرطة النصيرات وجرى نقله لمركز تأهيل وإصلاح دير البلح بتاريخ 14/04/2021، وعند حوالي الساعة 07:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 فقد الوعي وقامت إدارة المركز بنقله لمشفى شهداء الأقصى مباشرة، وفي مساء يوم الخميس 01/07/2021، تحسنت حالته وأفاق، ويوم الاثنين الموافق 05/07/2021 عند حوالي الساعة 11:00 صباحاً، أدخل إلى غرفة العناية المركزة، وفقد الوعي وكان في حالة غيبوبة، حتى أعلن عن وفاته عند حوالي الساعة 22:00 من مساء اليوم نفسه، وذلك وفقا لإفادة مدير مركز تأهيل وإصلاح دير البلح لباحث المركز.

وأوضح أن جثة المتوفي في عهدة دائرة الطب الشرعي في مشفى الشفاء بمدينة غزة، في انتظار تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة، وبحضور طبيب منتدب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثل عن العائلة ولم يصدر بعد تقرير رسمي عن الدائرة.

وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في حادث وفاة الموقوف نوفل، بالنظر إلى كون المتوفى موقوف، وكل وفاة لسجين أو موقوف هي مشبوهة وتقتضي التحقيق، للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز.

وأشار المركز إلى أنه يعمل على جمع كافة المعلومات حول الحادث بما في ذلك تقرير الطب الشرعي وتحقيق الجهات الرسمية.

#مركز الميزان لحقوق الإنسان #وفاة شادي نوفل

الأكثر قراءة اليوم

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات آخرها خالد مشعل

صحيفة إسرائيلية: أمام التهديد الديمغرافي.. هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

منصور عباس: صوتُ لقانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لهذا السبب ..

المشتركة تقول انتصار كبير..الكنيست يسقط قانون المواطنة

فيديو صادم لإعدام فتاة قاصر شرقي سوريا يفجر الانتقادات

الأخبار الرئيسية

واشنطن تعقب على أنباء توبيخ الرئيس الفلسطيني من قبل سفيرها في الأردن

78

غزة: عائلة النزيل شادي نوفل تصدر بياناً للرأي العام.. اليك تفاصيله

اشتية: سيتم إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

وزيرة الصحة : وفاتان و108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و114 حالة تعافٍ

شادي نوفل

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل وفاة المواطن "شادي نوفل" في السجن

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية