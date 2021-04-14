"الميزان" يطالب بالتحقيق في حادثة وفاة موقوف في غزة

غزة /سما/

طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان النيابة العامة في غزة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة الموقوف شادي حيدر علي نوفل (41 عاماً)، من سكان النصيرات في المحافظة الوسطى، الذي توفي في مشفى شهداء الأقصى في المحافظة نفسها، بعد أن كان موقوفاً لدى مركز إصلاح وتأهيل دير البلح.

وأفاد المركز في بيان صحفي، بأن المواطن نوفل كان موقوفا في مركز شرطة النصيرات وجرى نقله لمركز تأهيل وإصلاح دير البلح بتاريخ 14/04/2021، وعند حوالي الساعة 07:30 صباح يوم الأربعاء الموافق 30/06/2021 فقد الوعي وقامت إدارة المركز بنقله لمشفى شهداء الأقصى مباشرة، وفي مساء يوم الخميس 01/07/2021، تحسنت حالته وأفاق، ويوم الاثنين الموافق 05/07/2021 عند حوالي الساعة 11:00 صباحاً، أدخل إلى غرفة العناية المركزة، وفقد الوعي وكان في حالة غيبوبة، حتى أعلن عن وفاته عند حوالي الساعة 22:00 من مساء اليوم نفسه، وذلك وفقا لإفادة مدير مركز تأهيل وإصلاح دير البلح لباحث المركز.

وأوضح أن جثة المتوفي في عهدة دائرة الطب الشرعي في مشفى الشفاء بمدينة غزة، في انتظار تشريحها للوقوف على أسباب الوفاة، وبحضور طبيب منتدب من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وممثل عن العائلة ولم يصدر بعد تقرير رسمي عن الدائرة.

وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيق جدي وعاجل في حادث وفاة الموقوف نوفل، بالنظر إلى كون المتوفى موقوف، وكل وفاة لسجين أو موقوف هي مشبوهة وتقتضي التحقيق، للتأكد من ظروف وملابسات الوفاة، والتحقق من ظروف الاحتجاز.

وأشار المركز إلى أنه يعمل على جمع كافة المعلومات حول الحادث بما في ذلك تقرير الطب الشرعي وتحقيق الجهات الرسمية.