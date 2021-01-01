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*لجنة الأسري تندد استمرار الاعتداءات العنيفة علي الأسري المحررين و الصحفيين و النشطاء

الثلاثاء 06 يوليو 2021 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /
 
أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة على وحدوية قضية الأسرى والمحررين وأنها جامعة لألوان الطيف الفلسطيني .
ودعت اللجنة السلطة في رام الله   لتحريم الاعتقال السياسي وتحييد الأسرى المحررين وقضية الأسرى عموما عن التجاذبات السياسية خاصة في ظل الظروف والمخاطر التي تحيط بالقضية الفلسطينية عموما .. 
وأوضحت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة أن الأسرى المحررين الذين لا تزال تلاحقهم قوات الاحتلال الاسرائيلي هم العنوان الأبرز مع عموم قضية الأسرى في الصراع مع الاحتلال الاسرائيلي وعليه فلا بد من حمايتهم وتحييدهم عن كل التجاذبات السياسية
*وأشارت اللجنة  انه حال تواصل هذه الاعتداءات على الاسري المحررين ، فان لدى لجنة الأسري خطوات اخرى ستعلن عنها في حينه.*
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