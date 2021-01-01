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أصالة توجه رسالة إلى شيرين عبدالوهاب

الثلاثاء 06 يوليو 2021 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أصالة توجه رسالة إلى شيرين عبدالوهاب



وكالات / سما /

تضامنت المطربة السورية أصالة نصري، مع أزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب التي تعيشها بعد تسريب مقطع صوتي لوالد زوجها.

ووجهت أصالة رسالة دعم لشيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

وقالت أصالة في رسالتها: "شيري الحبيبة.. مرّات بيكونوا القراب مصدر ألمّ بسّ المحبّة الّلي بتغمرنا بتشيل الوجع".

وتابعت أصالة:"نحن ما بنردّ الإساءة بالأخرى ولا الأذى بمثله.. ولا الشرّ الكبير بآخر.. بنتأمّل المصدر بنتعلمّ من الطعنة.. بنجمّد الدمع بالحناجر.. وبنردّ بما نحن عليه اليوم.. أنتي شيرين واسمك بيكفي".

#أصالة نصري #شيرين عبدالوهاب

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