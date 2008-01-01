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الأسير مصطفى الخضور يعاني من وضع صحي صعب

الثلاثاء 06 يوليو 2021 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يعاني الأسير مصطفى محمود الخضور (42 عاما) من وضع صحّي صعب في سجن "عوفر".

وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن الخضور معتقل منذ نحو شهرين، وهو يعاني من عجز طبي بنسبة 30 بالمئة، ومن مشاكل حادّة في المعدة تتطلب أدوية معيّنة، ومن مشاكل في الأعصاب، وديسك، وذلك نتيجة إصابة عمل كان قد تعرّض لها في العام 2008.

وبيّن أن محامي الأسير خضور طلب تحويله إلى المستشفى، وعرضه على لجنة طبية منذ اعتقاله؛ إلّا أن إدارة السّجن تماطل في ذلك.

يذكر أن الخضور من بلدة بني نعيم في محافظة الخليل، وهو شقيق المعتقل فادي الخضور، والذي اعتقله الاحتلال بنفس اليوم.

#نادي الأسير #مصطفى الخضور

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