  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الخارجية تطالب بجهد دولي لحماية شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه

الثلاثاء 06 يوليو 2021 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية تطالب بجهد دولي لحماية شعبنا من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه



رام الله / سما /

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا، جراء جرائم الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان المتواصلة.

ودعت الخارجية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، لجهد جماعي دولي، قادر على وقف تغول الاحتلال والاستيطان على شعبنا وأرضه ووطنه، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتوفير الحماية الدولية له، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره أسوة بالشعوب الأخرى.

وقالت إن مطالبات المجتمع الدولي لإسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب ليست كافية، مالم تقترن بعقوبات دولية وإجراءات أممية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية، والقانون الدولي والشرعية الدولية، وقراراتها والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

وأضافت أن حكومة الاحتلال تواصل سياسة اليمين الإسرائيلي في إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية، وتمنحهم الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد شعبنا وسرقة أرضهم، وتوفر لهم الحماية من أي عقاب، بما يؤكد أنها حكومة مستوطنين، وامتداد للحكومات السابقة، وان ممارساتها وعدوانها المتواصل ضد شعبنا تكذب محاولات تجميلها.

وأدانت الوزارة اعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأشجارهم، كما حدث في قرية بيت دجن من اقتلاع أكثر 300 شجرة، وإحراق أرض زراعية في المنطقة، واغلاق الطريق الواصل بين نابلس وجنين وممارسة العربدة في مهاجمة مركبات المواطنين بحماية قوات الاحتلال، وإغلاق الطريق الواصل بين قصرة و جالود .

#وزارة الخارجية #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات آخرها خالد مشعل

موقع سعودي: سفير أميركا في الأردن يوبخ "عباس وحسين الشيخ وماجد فرج"

صحيفة إسرائيلية: أمام التهديد الديمغرافي.. هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

منصور عباس: صوتُ لقانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لهذا السبب ..

المشتركة تقول انتصار كبير..الكنيست يسقط قانون المواطنة

فيديو صادم لإعدام فتاة قاصر شرقي سوريا يفجر الانتقادات

الأخبار الرئيسية

اشتية: سيتم إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

وزيرة الصحة : وفاتان و108 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و114 حالة تعافٍ

شادي نوفل

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل وفاة المواطن "شادي نوفل" في السجن

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

تصاريح

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية