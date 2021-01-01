وزير الاقتصاد يسلّم شهادات الجودة لعدد من المنشآت

غزة / سما /

سلّم وزير الاقتصاد الوطني/ رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء، شهادات الجودة لعدد من المنشآت الوطنية في مجالات الزيوت المعدنية، والباطون الجاهز، وزيوت لمحركات الاحتراق الداخلي، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية، واستيفاء المنتجات لمتطلبات المواصفات الفنية، والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.

وبين الوزير العسيلي خلال مراسم التسليم، التي جرت بمقر الوزارة، برام الله، ان معظم المواصفات والفحوصات تجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وهناك نحو 4500 مواصفة 92 تعليم فني الزامي، ولدينا صناعة فلسطينية نفتخر بها، وسنواصل عمليات التطوير والتحسين لأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية.

وقال "معنيون بجذب استثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في تحسين وتطوير المنتجات الوطنية، وماضون قدما في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية وتطوير المنتج الوطني، وشهدنا نمو في حصة بعض القطاعات الإنتاجية منها حصة قطاع الأدوية التي تزيد عن 55% وحصة الألبان 75%.

ودعا الوزير كافة المنشآت الوطنية التقدم بطلبات الحصول على شهادات الجودة من المؤسسة، معتبرا هذه الشهادات بمثابة جواز السفر إلى التصدير والمنافسة، معربا عن تقديره بمهنية طواقم المؤسسة، وإدارتها، والمستوى الرفيع من جودة تقديم الخدمات التي تقدمها المؤسسة، والتي تعمل بتناغم لإرساء قواعد الجودة في فلسطين، ولتحقيق الهدف السامي في جعل الجودة منهاج حياة.

من ناحيته، أشاد حيدر حجة بجودة المنتجات الوطنية والمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، والتي مكنّتها من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول اقليميا ودوليا، مؤكداً جاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية.

ودعا حجة المصانع الوطنية التقدم للحصول على شهادات الجودة الفلسطينية، لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة، والتي بالإمكان الاطلاع على كل ما يتعلق بشهادة الجودة من خلال مراجعة موقع المؤسسة WWW.PSI.PNA.PS

وحصلت الشركة الفلسطينية للزيوت المعدنية (بتروبال)_الخليل، على شهادة الإشراف في مجال زيوت التزييد لمحركات الاحتراق الداخلي، فيما حصلت شركة الطميزي للباطون الجاهز_الخليل على شهادة جودة في مجال الباطون الجاهز، وشركة الكرمل للباطون الجاهز في مدينة جنين حصلت على شهادة جودة -الباطون الجاهز.