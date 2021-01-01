اشتية: سيتم إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات

رام الله / سما /

​ جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تأكيده، على إصرار القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس على عقد الانتخابات في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إنه سيتم إصدار مرسوم بتحديد موعد جديد لها فور موافقة إسرائيل عقدها في القدس.

جاء ذلك لدى استقباله برام الله، وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، بحضور وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، وممثلة كندا لدى فلسطين روبن ويتلوفر، حيث اطلعه على آخر التطورات السياسية والأوضاع الاقتصادية.

ونوه إلى أهمية وجود تحرك دولي جاد في ظل الفراغ السياسي الحالي، وطرح مبادرة لإعادة احياء العملية السياسية، من خلال الرباعية الدولية واضافة عدد من الدول المعنية، لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب اشتية كندا والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، ووقف سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي، خاصة محاولات طرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية والاقتحامات المتكررة للاماكن المقدسة فيها، والتدمير الممنهج لأي فرصة من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، مطالبا كندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس للحفاظ على حل الدولتين.