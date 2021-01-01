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الصحة : تسجيل 29 إصابة جديدة بطفرة "متغيّر دلتا" في 6 محافظات

الثلاثاء 06 يوليو 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : تسجيل 29 إصابة جديدة بطفرة "متغيّر دلتا" في 6 محافظات



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 29 إصابة جديدة بطفرة "متغيّر دلتا" لفيروس "كورونا"، بعد إجراء الفحص الخاص بالطفرة لمجموعة من العينات الإيجابية التي تم جمعها من مختلف محافظات الضفة، ما يرفع مجمل الإصابات المكتشفة إلى 49 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن الإصابات المكتشفة توزعت في محافظات: الخليل ونابلس، وطولكرم، وجنين، وسلفيت، وأريحا.

ودعت المواطنين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح "كورونا"، مضيفة أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن غالبية المطاعيم المستخدمة حاليا تحد من الإصابة بالفيروس، وإن لم تمنع الإصابة به، فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.

وتعتبر طفرة "متغيّر دلتا" الأكثر قدرة على الانتقال من بين متغيرات فيروس "كورونا" التي تم تحديدها حتى الآن، وينتشر بسرعة كبيرة بين الأشخاص خاصة الذين لم يتلقوا التطعيم، إضافة إلى أن تطور المرض لدى المصابين به أسرع من الطفرات الأخرى.

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