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كهرباء غزة: عجز في جدول وصل الكهرباء يصل لساعتين

الثلاثاء 06 يوليو 2021 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة: عجز في جدول وصل الكهرباء يصل لساعتين



غزة / سما /

قالت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، إنها جدول التوزيع سجل عجز من ساعة ونصف إلى ساعتين، في كل حصة كهربائية توزع على المواطنين والتي تصل لـ8 ساعات وصل مقابل 8 قطع.

وأكدت الشركة في بيان لها أنها تقوم بجهود كبيرة من أجل تقليص هذا العجز بعديد من الاجراءات والوسائل.

وذكرت أنها تواجه بعض القيود الفنية في عملية تدوير العجز، ومن بين هذه المعيقات هو (سرقة التيار + خطوط القلاب+ فقدان وتضرر بعض خطوط المناورة البديلة خلال العدوان حرم الشبكة من مرونتها المطلوبة ) وهي تسعى لتذليل هذه المعيقات من أجل دقة هذه العملية.

وبينت أن حالة خطوط الكهرباء لليوم الثلاثاء:

* المتوفر حاليا من داخل الخط الأخضر قرابة (125.2) mw .

* المتوفر من محطة التوليد عبر تشغيل 3 مولدات = ( 67.8 ) mw .

* مجموع المتوفر من طاقة من مختلف المصادر لهذا اليوم هو ( 193 )mw

* الطلب على الكهرباء ( 422 ) mw.

* العجز الكلي في الطاقة الآن ( 54.3 % ) .

ودعت الشركة جمهور المشتركين إلى ضرورة المساهمة في جهود ترشيد الاستهلاك وإدارة كميات الكهرباء بشكل مثالي، وخاصة في الفترات من (6:00 صباحا- 14:00 ظهرا) ومن (14:00 ظهرا - 22:00 ليلاً ) حيث أن تزامن تلك الفترات مع وقت ذروة الاستهلاك خاصة في ظل موجة الحر الحالية يؤدي إلى عجز في الجدول ، لذا فإن التقنين من استخدام المكيفات وأجهزة التبريد يساعد الشركة في جهود ايصال ساعات أفضل للمحافظات.

وأكدت الشركة أنها لن تتهاون في موضوع التعدي على شبكة الكهرباء العامة والمتمثلة بالممارسات غير المسؤولة من قبل البعض مثل سرقة التيار الكهربائي وتمديد خطوط " قلاب" وكافة أشكال التعدي الأخرى، وستتخذ الشركة كافة الإجراءات القانونية والميدانية من أجل وقفها وتغريم مرتكبيها لأنها ممارسات غير وطنية تصادر حقوق المواطنين وتعتبر انتهاكات أنانية وغير أخلاقية للمقدرات العامة.

كما أن الشركة تدعو جميع الاطراف للتصدي لها ورفضها وخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا.

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