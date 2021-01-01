زيارة: بدء أعمال طبقة الإسفلت النهائية ضمن الطريق الواصل من بيتونيا حتى كفر نعمة

رام الله / سما /

قال وزير الأشغال العامة والإسكان محمد زيارة، إن طواقم الأشغال العامة بدأت، الليلة الماضية، أعمال تنفيذ طبقة الإسفلت النهائية في مقطع عين عريك بطول 2 كم. جاء ذلك خلال تفقده لسير العمل في المشروع برفقة طواقم الوزارة ورؤساء البلديات وممثلين عن المجتمع المدني.

وأضاف زيارة، أنه وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس وبتعليمات مباشرة من رئيس الوزراء تسعى الوزارة لإنهاء الأعمال في هذا المشروع بالسرعة الممكنة، نظرا لأهميته الاقتصادية، حيث أن هذا الطريق يربط قرى غرب رام الله، وتعبيده يعمل على خدمة المواطنين في 30 قرية، من خلال حل المشاكل المرورية القائمة ويساهم في ازدهار المنطقة اقتصاديا، ويرفع السلامة المرورية.

يذكر أن طول الطريق الكلي يزيد عن 8 كم، وينقسم العمل به الى قسمين، المقطع الأول طريق بيتونيا– عين عريك– دير ابزيع" بطول 6 كيلومترات، والعمل فيه يشمل قشط طبقة الإسفلت القائمة، وتوسيع المنحنيات، وتنفيذ عبارات وقنوات تصريف مياه الامطار وكذلك الأرصفة والجزر .

والمقطع الثاني دير ابزيع– كفر نعمة بطول أكثر من 2 كم، ويتم العمل به على إعادة إنشاء الطريق، وأعمال توسيعات وتعبيد.

كما وتبلغ تكلفة المشروع 2 مليون دولار، بتمويل من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا من خلال صندوق الاقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية.