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تسريبات عن "آيفون 13".. حلة جديدة لطريقة الشحن

الثلاثاء 06 يوليو 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات عن "آيفون 13".. حلة جديدة لطريقة الشحن



وكالات / سما /

لا تتوقف التسريبات عن هاتف آيفون المرتقب، مع أنه لا يزال يفصلنا عن الموعد الرسمي للكشف عن الهاتف أشهر عدة.

وذكرت التسريبات الجديدة أن هاتف آيفون لعام 2021 سيكون اسمه "آيفون 13"، أما النسخ الأخرى فسيتم تسميتها على النحو التالي "آيفون ميني" و"آيفون برو" و"أيفون برو ماكس".

وجاءت التسريبات عبر منظومة سسلة التوريد التي تعتمد عليها الشركة المصنعة أبل لتجهيز هواتفها، إذ أمرت الشركة الأميركية بتجهيز هواتف تحمل هذه الأسماء.

وسيكون حجم شاشة هاتف "آيفون 13 برو ماكس" 6.7 إنش، بينما سيكون حجم شاشة "آيفون 13" 6.1 إنش، وفق موقع "macrumors".

ومن التسريبات الأخرى، تسعى شركة أبل إلى استحداث شاحن لا سلكي للهاتف، عبر تقنية "ماغسيف"، وفقا لموقع Max Weinbach التقني.

وتعمل تقنية "ماغسيف" عن طريق وجود حلقة مغناطيسية موجودة في الجزء الخلفي من الهاتف، بما يسمح للشاحن اللاسلكي بتوجيه الطاقة إلى الهاتف حتى وأنت تحرك الهاتف أثناء الشحن.

ورغم أن هذة التقنية موجودة في النسخة السابقة "آيفون 12"، إلا أنه ستكون بحلة جديدة في الهاتف الجديد. أقوى مما سبق، بحيث توفر قوة كهربائية أعلى مما هو حاليا.

وفي العادة تكشف شركة أبل الأميركية المصنّعة لهواتف آيفون عن النسخ الجديدة من أجهزتها في سبتمبر، إلا أنها أعلنت عن النسخة الماضية في أكتوبر، بسبب تداعيات أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن تعود أبل إلى موعدها التقليدي في سبمتبر المقبل بعد انتظام العمل، الذي اضطرب العام الماضي بسبب الوباء.

وكانت تسريبات سابقة تحدثت عن أن "آيفون 13" سيشمل بطارية بعمر أطول وكاميرات محسّنة يمكنها التقاط فيديوهات من وضع عمودي وبعدسة واسعة للغاية.

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