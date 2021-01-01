  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

الثلاثاء 06 يوليو 2021 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالتي وفاة و96 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 748 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 105 حالات من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 114883 إصابة بينها 1989 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 111822 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 1072.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 62 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 45.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 207200 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 83530 شخصًا.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

موقع سعودي: سفير أميركا في الأردن يوبخ "عباس وحسين الشيخ وماجد فرج"

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات آخرها خالد مشعل

صحيفة إسرائيلية: أمام التهديد الديمغرافي.. هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

المشتركة تقول انتصار كبير..الكنيست يسقط قانون المواطنة

الأخبار الرئيسية

شادي نوفل

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل وفاة المواطن "شادي نوفل" في السجن

تصاريح

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة فياض لغزة..وهذا ما تم طرحه على الرئيس عباس وقيادة حماس

افتيار

هآرتس: “أفيتار” مقابل إزاحة نتنياهو.. تفاصيل الصفقة بين المستوطنين والائتلاف الحكومي

اللواء دويكات

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية