منصور عباس: صوتُ لقانون "منع لم شمل العائلات الفلسطينية" لهذا السبب ..

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، اليوم الثلاثاء، إنه صوت لصالح قانون المواطنة "منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، "وذلك لمنع سقوط الحكومة وتشكيل حكومة أخرى من جديد".

ونقلت إذاعة 103 Fm العبرية عن عباس قوله "هناك العديد من التحديات التي تواجه هذه الحكومة".



يشار إلى أن الائتلاف الحكومي الإسرائيلي فشل -في أول اختبار جدي لأحزابه-، في التصويت بشكل متفق عليه في تمرير قانون “المواطنة” المعروف بـ “لم الشمل”، والذي ينتهي سريان العمل به اليوم الثلاثاء.



وبحسب موقع الكنيست، صوت لصالح تمديد سريان مفعول القانون 59 عضوا وعارضه عدد مماثل من أعضاء الكنيست، وتبين أن عضو الكنيست عميحاي شيكلي من يمينا صوت ضد القانون، ما حرم الائتلاف الحكومي من الحصول على أغلبية 61 عضوًا لصالح تمرير القانون.



وكان الائتلاف الحكومي توصل قبيل التصويت إلى حل وسط يضمن تمديد القانون لمدة ستة أشهر فقط مقابل تحسين أوضاع الآلاف من العائلات.



وشهدت جلسة الكنيست منذ عصر أمس الاثنين وحتى صباح اليوم حالة من الصخب في ظل انتقادات المعارضة المتكررة لمحاولة تمرير القانون، حتى كانت في طريقها لتحويل تمريره إلى مقترح لحجب الثقة عن الحكومة قبل أن يسقط هو الآخر.