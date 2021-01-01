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هل يكون ميسي مفتاح انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟

الثلاثاء 06 يوليو 2021 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يكون ميسي مفتاح انتقال مبابي إلى ريال مدريد؟



وكالات / سما /

ربطت صحيفة آس الإسبانية مستقبل ليونيل ميسي نجم برشلونة بصفقة انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد ليوني لميسي مع برشلونة في مطلع شهر يوليو الجاري، ورغم تأكيد العديد من المصادر رغبة الطرفين بتجديد العقد، لكن يبقى مستقبل النجم الأرجنتيني محاط بالشكوك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد ما زال لم يفقد الأمل بشأن التعاقد مع كيليان مبابي هذا الصيف، رغم إصرار رئيس باريس سان يجرمان على عدم بيعه أو حتى التفاوض بشأنه.

وأضاف التقرير أن ريال مدريد يعتقد أن هناك بعض الأمور التي قد تغيّر كل شيء في سوق الانتقالات، منها انتقال ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، وهو الأمر الذي سيفتح المجال للتوقيع مع مبابي.

ويحلم المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بتدريب مواطنه ليونيل ميسي في باريس، وقد أوصى إدارة النادي بأنه تفعل كل شيء ممكن للحصول على خدماته، كما كان نيمار قد وافق على تجديد عقده مع النادي الباريسي بعد أن تم تأكيد له محاولة التوقيع مع ليو.

وفي حال تعاقد باريس سان جيرمان مع ميسي بالفعل، فإنه سيكون مضطراً للتخلي عن كيليان مبابي الراغب بالرحيل، وذلك لأن النادي لن يكون قادراً على دفع رواتب خيالية لثلاثة لاعبين هم ميسي ونيمار ومبابي، فهذا حتماً سيجعل باريس يخالف قوانين اللعب المالي النظيف.

#ميسي #ريال مدريد #برشلونة #باريس سان جيرمان #كيليان مبابي #مبابي

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