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خطة جديدة من ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا

الثلاثاء 06 يوليو 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خطة جديدة من ريال مدريد للتعاقد مع بوجبا



وكالات / سما /

لم ينس نادي ريال مدريد الإسباني حلمه القديم بالتعاقد مع نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا، من فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومازال يفكر في انتدابه بالفترة المقبلة.

صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أفادت اليوم الإثنين بأن الريال يملك خطة جديدة للتعاقد مع بوجبا، تكمن في الانتظار حتى نهاية عقده مع الشياطين الحمر ثم الحصول على توقيعه في صفقة انتقال حر مجانية في يونيو 2022.

ويتواجد بوجبا منذ فترة طويلة في مفكرة بحث ريال مدريد، وطلب مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني السابق للريال، الحصول على توقيعه في أكثر من مناسبة، لكن إدارة النادي لم تلب طلب زيزو بسبب التكلفة العالية للصفقة، حيث كان اليونايتد يطلب أكثر من 100 مليون يورو مقابل تسريح اللاعب.

ويخطط الريال لاستغلال وضعية اللاعب في أولد ترافورد في ظل رفضه التوقيع على عقد جديد مع اليونايتد، مع انتهاء عقده الحالي في نهاية الموسم المقبل.

وقد يسعى اليونايتد لإفساد خطة ريال مدريد من خلال التخلص من توقيع بوجبا هذا الصيف، بدلاً من فقدانه بشكل مجاني في نهاية العقد.

وأشارت موندو إلى أن مانشستر قد يتجه لإقحام بوجبا في صفقة التعاقد مع رافاييل فاران من ريال مدريد الذي يطلب النادي الملكي 70 مليون يورو نظير التخلي عن بطاقته.

فكرة ضم بوجبا في صفقة تبادلية أمر يستبعده ريال مدريد في الوقت الحالي، حيث يريد الحصول على المال فقط مقابل فاران لاستخدام أموال بيعه في التعاقد مع كيليان مبابي من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبجانب ذلك يريد الميرينجي الاتفاق مع بوجبا على الانتظار حتى الصيف المقبل لضمه بالمجان.

#ريال مدريد #بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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