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تحديد موعد عودة الجمهور لمباريات الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 06 يوليو 2021 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحديد موعد عودة الجمهور لمباريات الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

حُدد موعد عودة الجمهور لمدرجات الملاعب في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريميرليج” في الموسم المقبل 2021 -2022 بشكل نهائي.

رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، أكد اليوم الإثنين أن الجمهور سيسمح له بالتواجد في المدرجات بداية من يوم 19 يوليو الجاري.

وحضر رئيس الوزراء البريطاني رفقة كبير المسؤولين الطبيين البروفيسور كريس ويتي وكبير المستشارين العلميين السير باتريك فالانس في مؤتمر صحفي اليوم لرسم خارطة الطريق لعودة الجمهور للمناسبات الرياضية في بريطانيا بالفترة المقبلة.

وشدد جونسون أن الملاعب ستستقبل المشجعين بكامل طاقتها الاستيعابية بدايةً من التاريخ المذكور، في كل المناسبات الرياضية.

ويعني ذلك أن ملعب أولد ترافورد، الاتحاد، الإمارات، أنفيلد رود، ستامفورد بريدج، وايت هارت لين الجديد وبقية ملاعب كبار إنجلترا، ستكون مكتملة الحضور الجماهيري منذ الجولة الأولى للموسم الجديد في البريميرليج.

وجاء هذا القرار بعدما سُمح في الآونة الأخيرة بعودة الجمهور بعدد محدد في بعض الأحداث الرياضية، بعدما منعت الملاعب من حضور أي مشجع لفترة طويلة من الوقت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19 ” في المملكة المتحدة منذ مارس 2020.

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