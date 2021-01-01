  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الداخلية تنشر تنويهاً مهماً للمواطنين في محافظة غزة

الثلاثاء 06 يوليو 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية تنشر تنويهاً مهماً للمواطنين في محافظة غزة



غزة / سما /

قالت وزارة الداخلية – الشق المدني- للجمهور الكريم بمحافظة غزة، إنه وبسبب تعرض مكتب الأحوال المدنية (فرع الرمال) للقصف الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، فقد تقرر تحويل استقبال المواطنين في تلك المنطقة بشكل دائم إلى المقر الرئيس للوزارة في منطقة تل الهوا.

وأعلنت الوزارة عن افتتاح مكتب للأحوال المدنية في مقر بلدية الزهراء؛ تسهيلاً على المواطنين ولتسريع إنجاز معاملاتهم.

ونوهت الوزارة باستمرار استقبال معاملات الإدارة العامة للإقامات وشؤون الأجانب في المقر الرئيس للوزارة بتل الهوا؛ نظراً لتضرر مقر الإدارة في برج السوسي – شارع الصناعة، بفعل القصف الإسرائيلي خلال العدوان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

موقع سعودي: سفير أميركا في الأردن يوبخ "عباس وحسين الشيخ وماجد فرج"

الظاهر والمخفي.. مؤشرات الخلاف بين السعودية والإمارات آخرها خالد مشعل

صحيفة إسرائيلية: أمام التهديد الديمغرافي.. هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

المشتركة تقول انتصار كبير..الكنيست يسقط قانون المواطنة

الأخبار الرئيسية

شادي نوفل

الشرطة بغزة تكشف تفاصيل وفاة المواطن "شادي نوفل" في السجن

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

تصاريح

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة فياض لغزة..وهذا ما تم طرحه على الرئيس عباس وقيادة حماس

افتيار

هآرتس: “أفيتار” مقابل إزاحة نتنياهو.. تفاصيل الصفقة بين المستوطنين والائتلاف الحكومي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية