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مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

الثلاثاء 06 يوليو 2021 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم



بيت لحم / سما /

قام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بتسييج أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة ، بأن مستوطني "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين شرعوا بتسييج أراضٍ في موقع "حيلة المقاتيل" في منطقة وادي الخنازير، تعود لورثة المرحومين أحمد عطية الطوس، وعبد الله الحاج أحمد الطوس، حيث تبلغ مساحتها ثمانية دونمات.

وأوضح مشاعلة إلى أن هذا الاستهداف يندرج ضمن سياسة توسيع مستوطنة "بيت عاين"، احدى تجمعات مستوطنة "غوش عصيون"، مشيرا إلى أن هناك تصعيدا واضحا في الفترة الأخيرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بحق أهالي وممتلكات القرية. 

#مستوطنون #بيت لحم #قرية الجبعة

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