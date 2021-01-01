مستوطنون يسيجون أراضي في قرية الجبعة جنوب بيت لحم

بيت لحم / سما /

قام مستوطنون، اليوم الثلاثاء، بتسييج أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي الجبعة ذياب مشاعلة ، بأن مستوطني "بيت عاين" الجاثمة على أراضي المواطنين شرعوا بتسييج أراضٍ في موقع "حيلة المقاتيل" في منطقة وادي الخنازير، تعود لورثة المرحومين أحمد عطية الطوس، وعبد الله الحاج أحمد الطوس، حيث تبلغ مساحتها ثمانية دونمات.

وأوضح مشاعلة إلى أن هذا الاستهداف يندرج ضمن سياسة توسيع مستوطنة "بيت عاين"، احدى تجمعات مستوطنة "غوش عصيون"، مشيرا إلى أن هناك تصعيدا واضحا في الفترة الأخيرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال بحق أهالي وممتلكات القرية.