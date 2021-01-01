ماذا حذفت قناة العربية من مقابلة خالد مشعل ؟

غزة / سما /

حذفت قناة العربية السعودية مطالبة رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في الخارج، خالد مشغل، للسعودية بالإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين لديها.

وفي المقابلة الكاملة التي نشرتها على صفحتها على "يوتيوب"، اجتزأت العربية كلام مشعل، وحذفت المطالبة بالإفراج عن الفلسطينيين.

وكان بارزا تصريح مشعل على قناة العربية التي يظهر فيها لأول مرة منذ سنوات: "لن نقطع علاقتنا بأي دولة في المنطقة، ونرحب بعلاقة مع السعودية ومع أي دولة أخرى على قاعدة استقلال قرارنا الفلسطيني"، مطالبا المملكة في الوقت ذاته بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في سجونها، وفتح أبواب العلاقة مع حماس.

ودعا مشعل في معرض تصريحاته الرياض إلى علاقة جيدة مع حماس، مؤكدا أن الحركة ترحب بأي دور عربي داعم للقضية الفلسطينية، مشيدا بـ"الدور التاريخي للمملكة السعودية المساند للفلسطينيين".



ورفض التدخل في شؤون وعلاقات أي دولة عربية، من بينها السعودية، مؤكدا أن من حق أي دولة اتخاذ موقف من أي دولة أخرى، وليس للحركة أن تتدخل في شؤون الدول، وما يعنيها هو القضية الفلسطينية وخدمتها.



وأشاد باتفاق مكة، الذي أكد أنه كان تاريخيا، مشددا على أن حركة حماس لم تفشله، بل التزمت به، مجددا الدعوة إلى علاقات جيدة مع الحركة.