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الخليل: اصابة مواطنة إثر اعتداء مستوطنين عليها واعتقال نجلها

الثلاثاء 06 يوليو 2021 09:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أصيبت مواطنة، اليوم الثلاثاء، إثر اعتداء مستوطنين عليها بالضرب، واعتقلت قوات الاحتلال نجلها في البلدة القديمة بمدينة الخليل.

وقالت مصادر أمنية وطبية من مستشفى الخليل الحكومي : إن المواطنة ايمان موسى سعيد التلاحمة (43 عاما) تلقت الإسعاف اللازمة جراء إصابتها برضوض بالغة وخدوش، بعد اعتداء مستوطنين عليها بالقرب من الحرم في البلدة القديمة وسط الخليل، واعتقلت قوات الاحتلال نجلها محمد نضال (23 عاما).

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل لعائلة طميزي في بلدة اذنا، وداهمت عدة أحياء في مدينة الخليل ومسافر يطا، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدتي حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم.

#الخليل #مستوطنين

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