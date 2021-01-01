رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة، اليوم الثلاثاء، خبر اقتلاع الاحتلال 300 شجرة زيتون في بيت دجن، واصابة عدد من المواطنين خلال مواجهات مع جنود الاحتلال أعقبت اقتحام المستوطنين مسجدا ومقاما اسلاميا في حلحول وتقوع، وخطر كبير يتهدد الغضنفر ابو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبر لقاء الرئيس بوزير الخارجية الكندي وفعاليات بلدة بيتا وقرار مجلس الوزراء تلبية احتياجات بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

-اقتلاع أكثر من 300 شجرة ببيت دجن واصابات برصاص الاحتلال في حلحول واغلاق طريق بين قصرة وجالود ومستوطنون يقتحمون مسجدا وموقعا أثريا.

-اصابة شاب خلال اقتحام الاحتلال لنابلس.

-الرئيس يستقبل فعاليات بيتا ويهاتف والد الأسير أبو عطوان ويلتقي وزير الخارجية الكندي.

-خطر كبير يتهدد حياة الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما.

-الحكومة تقرر تلبية احتياجات بلدة بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين.

-سقوط تمديده في اللجنة المنظمة للكنيست. لابيد وشكيد: قانون منع لم الشمل هدفه ديمغرافي.

الحياة الجديدة:

-الرئيس يستقبل فعاليات بيتا ويهاتف والد الأسير المضرب الغضنفر أبو عطوان ويشدد خلال استقباله وزير الخارجية الكندي على أهمية وجود أفق سياسي وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني.

-اشتية يطالب كندا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

-مجلس الوزراء يقرر تلبية احتياجات بلدة بيتا التنموية اللازمة لدعم صمود المواطنين.

-الاحتلال يقتلع أكثر من 200 شجرة زيتون في بيت دجن والمستوطنون يقتحمون مسجدا في حلحول واصابة 6 مواطنين بجروح خلال الاقتحام.

-الاتحاد الأوروبي: الاستيطان والتهجير وهدم المنازل إجراءات غير قانونية تؤدي لمزيد من العنف.

-صندوق تقاعد نرويجي يسحب استثماراته من 16 شركة لها علاقة بالمستوطنات.

الأيام:

-اقتلاع 300 شجرة زيتون وتجريف أراض زراعية في بيت دجن وعشرات الاصابات في مواجهات حلحول وتقوع بعد اقتحام المستوطنين مسجدا ومقاما إسلاميا.

-الرئيس خلال استقباله وزير الخارجية الكندي يشدد على أهمية وجود أفق سياسي وإعطاء أمل للشعب الفلسطيني.

-قوات الاحتلال تقتحم قسما في عوفر وتنكل بالأسرى وتنقلهم إلى زنازين ضيقة.

-الرئيس يستقبل وفدا من فعالية بلدة بيتا: أنتم ايقونة المقاومة الشعبية في فلسطين.

-اشتية: تدابير احترازية لمنع تفشي "دلتا" ونشدد على الكمامات والتباعد الاجتماعي.

-خطر كبير يهدد حياة الأسير أبو عطوان المضرب عن الطعام منذ 62 يوما.