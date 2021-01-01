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الصحة العالمية: معدلات الإصابة بـ"كورونا" في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين

الثلاثاء 06 يوليو 2021 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: معدلات الإصابة بـ"كورونا" في العالم استقرت خلال الأسبوعين الماضيين



وكالات / سما /

أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوعين الأخيرين، استقرت عند "مستوى عال جدا".

وقال رايان في مؤتمر صحفي: "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، لكنه عند مستوى عال جدا، وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر.

وأضاف، أن هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات في بعض البلدان، لكن الوضع مختلف تماما في دول أخرى.

وقال: إن ذلك قد يكون بفعل عوامل مختلفة منها، فعالية الكشف عن متحورات الفيروس، وتخفيف القيود وزيادة الاختلاط بين الناس.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #كورونا #العالم

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