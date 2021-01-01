بلديات الساحل تعلن عن توقف محطة تحلية مياه البحر شمال القطاع

غزة / سما /

أعلنت مصلحة مياه بلديات الساحل عن توقف عمل محطة تحلية مياه البحر شمال قطاع غزة وذلك نتيجة لنفاذ مادة " انتيسكيلنت" مانع التكلس اللازمة لعملية تحلية مياه البحر، التي يمنع الجانب الإسرائيلي دخولها إلى قطاع غزة خاصة من بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، مما أدى الى انقطاع المياه عن المناطق المستفيدة منها في مدينة غزة خاصة في فصل الصيف والحاجة الضرورية للمياه.

وأضافت ان "المحطة تخدم حوالي 200 ألف نسمة من الأحياء الغربية لمدينة غزة".

وناشدت المجتمع الدولي وجميع المؤسسات الدولية خاصة الانسانية منها بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه المادة لإعادة تشغيل هذه المحطة ومنع توقف باقي المحطات والمتوقع خلال الايام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أنه وفي ظل استمرار منع الاحتلال لدخول هذه المادة المهمة والضرورية في عملية التحلية سيؤدي إلى توقف محطتي تحلية البحر وسط وجنوب القطاع، مما سيؤثر بشكل سلبي على خدمة المياه لشريحة واسعة من سكان المناطق الغربية من القطاع.