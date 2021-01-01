  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فلسطين تطالب برشلونة بإعادة النظر في قراره

الثلاثاء 06 يوليو 2021 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين تطالب برشلونة بإعادة النظر في قراره



رام الله / سما /

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قرار فريق برشلونة الإسباني خوض مباراة ودية مع نادي بيتار الإسرائيلي في القدس، داعيا إياه لإعادة النظر في قراره.

وأعلن برشلونة عن إقامة مباراة ودية أمام فريق بيتار في الرابع من أغسطس المقبل بالقدس.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، يستنكر فيه قرار نادي برشلونة خوض مباراة ودية أمام نادي بيتار الإسرائيلي في مدينة القدس، وذلك  يوم 4 أغسطس المقبل، مطالبا النادي الإسباني إعادة النظر في اختيار المكان المقرر لإجراء المباراة.

وأكد البيان على احترامه حق اتحادات وأندية كرة القدم في لعب مباريات ودية مع أية أندية تختارها، تحت مظلة أي اتحاد، ولكنه أشار إلى حقيقة أنه، ومن خلال لعب المباراة في الجزء المحتل من القدس، سيكون نادي برشلونة قد انتهك بشكل مباشر حقوق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، لأن القدس الشرقية لا تقع ضمن اختصاص اتحاد كرة القدم الإسرائيلي الذي ينتمي إليه نادي بيتار، وفقا لما جاء في البيان.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

موقع سعودي: سفير أميركا في الأردن يوبخ "عباس وحسين الشيخ وماجد فرج"

إضافة للأموال القطرية .. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

صحيفة إسرائيلية: أمام التهديد الديمغرافي.. هل كان ياسر عرفات أكثر وعياً بالمستقبل من رابين وبيرس؟

حماس تستنكر المشاركة العربية والإسلامية في مناورات عسكرية بفلسطين المحتلة

إسرائيل تدشن نصبا تذكاريا تخليدا لذكرى قتلى "جيش لحد" اللبناني (صور)

الأخبار الرئيسية

تصاريح

أول خطوة من الحكومة الجديدة تجاه السلطة..هآرتس: محادثات متقدمة لتشكيل لجنة اقتصادية إسرائيلية – فلسطينية

صحيفة تكشف تفاصيل زيارة فياض لغزة..وهذا ما تم طرحه على الرئيس عباس وقيادة حماس

افتيار

هآرتس: “أفيتار” مقابل إزاحة نتنياهو.. تفاصيل الصفقة بين المستوطنين والائتلاف الحكومي

اللواء دويكات

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

الاتحاد الأوروبي: تحقيق المصالحة الفلسطينية عنصراً اساسياً لإعادة إعمار غزة وإطلاق العملية السياسية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية