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إسرائيل وكوريا الجنوبية توقعان على اتفاقية لتبادل اللقاحات

الثلاثاء 06 يوليو 2021 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل وكوريا الجنوبية توقعان على اتفاقية لتبادل اللقاحات



القدس المحتلة/سما/

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الاثنين، عن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قوله، إن إسرائيل اتفقت على تقديم حوالي 700 ألف جرعة لقاح فيروس كورونا اقتربت نهاية صلاحيتها من إنتاج فايزر/بيونتيك إلى كوريا الجنوبية.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، إنها لا يمكنها التعليق على التقرير.

تأتي الصفقة بعد أسابيع من تراجع السلطة الفلسطينية عن اتفاق مماثل، قائلة إن "جرعات اللقاح كانت قريبة جدا من تاريخ انتهاء صلاحيتها".

بموجب الاتفاق مع سيئول، ستوفر إسرائيل جرعات للاستخدام الفوري من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية الشهر الجاري يوليو/تموز. في المقابل، ستتلقى إسرائيل نفس عدد الجرعات من الطلبات الكورية الجنوبية لدى شركة فايزر، في وقت لاحق من شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

وقال بينيت في بيان، "اتفقنا على التبادل الذي هو وضع مربح للجانبين. ستتلقى كوريا الجنوبية اللقاحات من مخزوننا الحالي وسوف يتم سدادها من طلباتها المستقبلية".
وبحسب صحيفة "ذا تايم أوف إسرائيل" تم التفاوض على الاتفاقية من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي.

في يونيو/حزيران المنصرم، قالت السلطة الفلسطينية إنها تلغي الاتفاق الذي ينص على تسلمها حوالي مليون جرعة من لقاح فايزر من إسرائيل، مستشهدة بتاريخ انتهاء صلاحية الجرعات.

وقالت إنها "رفضت الدفعة الأولى من حوالي 100 ألف جرعة تم تحويلها إليها. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الجرعات في نهاية يونيو/حزيران".


لكن وزارة الصحة الإسرائيلية، أعربت عن دهشتها من هذه الخطوة، قائلة في بيان يوم السبت، إن جرعات تطعيم فايزر/بيونتك كانت "سليمة تماما" و"متطابقة من جميع النواحي مع اللقاحات التي تُعطى حاليا لمواطني إسرائيل".

#كوريا الجنوبية #لقاح فايزر #اسرائيل #فلسطين #صفقة اللقاحات #فيروس كورونا

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