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اصابة سيدة بعد تعرضها للدعس من قبل مستوطن في الخليل

الثلاثاء 06 يوليو 2021 05:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة سيدة بعد تعرضها للدعس من قبل مستوطن في الخليل



الخليل/سما/

 أصيبت سيدة، الليلة، بجراح وصفت بالمتوسطة بعد تعرضها للدعس من قبل مستوطن كان يقود سيارة قرب الحرم الابراهيمي في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر طبية بأن السيدة ام محمد التلحمي، قد تم اسعافها بواسطة سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني إلى المستشفى الاهلي، و وضعها الصحي مستقر.


من جانبها اوضحت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال اعتقل نجل السيدة الذي حاول الاعتراض على عملية دعس والدته، في حي السلايمة القريب من الحرم الإبراهيمي، حيث طلب من جنود الاحتلال توقيف المستوطن، فما كان من جنود الاحتلال الا ان اعتقلوه لفترة من الزمن وتم الإفراج عنه.

وقد حدثت مشادات كلامية بين المواطنين الذين تجمعوا في المكان وما بين جنود الاحتلال.

#الاستيطان #الخليل #الهلال الاحمر الفلسطيني #حادث دعس

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