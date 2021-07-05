الطيبي يصف "قانون لم الشمل" بـ"وصمة عار" ويشن هجوما حادا على شاكيد

القدس المحتلة/سما/

وصف عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة أحمد الطيبي قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر، بأنه وصمة عار في كل كتب القانون.

وقال أحمد الطيبي إن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية داخل الخط الأخضر عنصري وضد الإنسانية، مطالبا بإسقاطه فورا، عادا أن كل عربي يوافق على إقراره فهو كمن يطعن الفلسطينيين في ظهرهم.

ووجه الطيبي خلال كلمة له أمام الكنيسيت الاثنين، كلمة لوزيرة الداخلية الإسرائيلية أيلييت شاكيد، قال فيها "الوزيرة شاكيد وخلال كلمتها بالرد على اقتراح حجب الثقة عن الحكومة تحدثت بوقاحه وغطرسة وعنصرية".

وأضاف "تجلسين في ائتلاف حكومي مع من وصفتِهم بالمغفلين، فقط لكونهم فلسطينيين وعرب مثلي"، لافتا إلى أن الخطأ الذي ارتكبوه فعلا هو انضمامهم لحكومة التغيير لـ"الأسوأ"، مذكرا إياها بأنها تتقلد منصب وزيرة الداخلية بفضل أصوات العرب للقائمة الموحدة.

وطالبها بأن تتذكر فضلهم عليها في كل مرة توّقع فيها على أمر تشتيت الفلسطينيين وتفريقهم وإلحاق الضرر بهم، في إشارة منه لتوقيعها على قانون يقضي بـ"منع لم شمل العائلات الفلسطينية"، وإصرارها على منعهم حتى لو سقط القانون.

وتابع "لذا يجب عليها أن تكون متواضعة أكثر، وألا تتحدث بهذه الغطرسة، خاصة وأنها كل يوم تتصل بأعضاء القائمة الموحدة وتتوسل إليهم لتطلب منهم تشريع القانون".

وذكر بمعاناة العائلات الفلسطينية التي تظاهرت يوم الاثنين، داخل الأراضي المحتلة 48 لرفض القانون الذي سيحرمهم من الالتقاء بعائلاتهم، قائلا: "رأينا الأطفال والدموع في عيونهم بسبب معاناتهم اليومية"، مجددا رفضه الكامل التفاوض حول إمكانية قبول القرار.

وتابع قائلا: "لا مجال للتفاوض في هذا الأمر، هذا القانون يجب إسقاطه، فهو وصمة عار في كتب القانون، القرار الوحيد الذي يجب أن يتخذ الآن هو إسقاط هذا القانون"، واصفا بيان "حزب العمل" بإقرارهم التصويت لصالح القانون بأنه "مخزي".