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نقل الصحفي الريماوي إلى مستشفى الخليل اثر تدهور وضعه الصحي

الثلاثاء 06 يوليو 2021 02:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الصحفي الريماوي إلى مستشفى الخليل اثر تدهور وضعه الصحي



الخليل/سما/

 نُقل الصحافي علاء الريماوي إلى مستشفى الخليل الحكومي، مساء اليوم الإثنين، إثر تدهور وضعه الصحي خلال اعتقاله في الخليل.

وأكدت عائلة الريماوي نقل علاء إلى العناية المكثفة في قسم الطوارئ بالمستشفى، نتيجة تدهور وضعه الصحي بسبب إضرابه عن الطعام والماء منذ اعتقاله ظهر أمس الأحد.


لاحقاً، أفاد صحافيون تواجدوا في المستشفى بأن الريماوي نقل من الطوارئ إلى قسم الباطني، حيث أغلقت الشرطة القسم ومنعت دخول أي زائر إلى القسم. 

وقال أطباء إن الريماوي يرفض أخذ المحلول اللازم لتدارك تدهور صحته، حتى لا يكسر إضرابه.

ويشهد مستشفى الخليل تواجد عدد كبير جدًا من عناصر الشرطة الخاصة، حيث يتمركز عددٌ منهم أمام قسم الطوارئ.

وتم اعتقال الريماوي على خلفية شكوى قدمتها ضده وزارة الأوقاف، بدعوى الخطابة بدون تكليف رسمي في أحد مساجد محافظة الخليل يوم تشييع جثمان نزار بنات، رغم أن شهود عيان أكدوا أن الريماوي ألقى كلمة بعد الصلاة وليس خطبة الجمعة.

وبعد استدعائه أمس للنيابة العامة في رام الله، قررت الأخيرة نقل الريماوي موقوفاً إلى نيابة الخليل بدعوى أن الشكوى مقدمة في الخليل، وهناك تم تمديد اعتقاله 48 ساعة.

وذكرت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أن محاميها التقى الريماوي، اليوم، وأكد أنه سيواصل إضرابه عن الطعام والماء حتى الإفراج عنه.

#علاء الريماوي #الصحفي علاء الريماوي #الخليل #اعتقال الريماوي

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