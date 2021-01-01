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اعتقال 9 مواطنين ومنع وقفة احتجاجية ضد قتل نزار بنات في رام الله

الإثنين 05 يوليو 2021 10:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال 9 مواطنين ومنع وقفة احتجاجية ضد قتل نزار بنات في رام الله



رام الله / سما /

اعتقلت الشرطة في رام الله، مساء اليوم الاثنين، 9 أشخاص خلال محاولتهم تنظيم وقفة احتجاجية ضد قتل نزار بنات وسط المدينة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشرطة وبمشاركة قوة نسائية، أغلقت منطقة دوار المنارة وسط رام الله ومنعت الاقتراب منها، ثم باشرت الشرطة باعتقال المشاركين بالتزامن مع وصولهم إلى موقع الوقفة.

وعُرِف من المعتقلين؛ عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، والباحث خالد عودة الله، والباحث أبي العابودي، وأسامة بدير (طبيب أسنان)، إضافة إلى تيسير الزبري، وأدهم كراجة، وبشير الخيري، وأحمد الخاروف.

وتمت الدعوة للوقفة استمراراً للاحتجاجات على قتل الناشط نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوة أمنية في مدينة دورا جنوب الخليل قبل نحو أسبوعين.

من جانبها، طالبت نقابة أطباء الأسنان بالإفراج عن جميع المعتقلين، وعلى رأسهم الطبيب أسامة بدير، مؤكدة أنها ضد منع حرية التعبير وتعتبر اعتقال أي مواطن لمجرد أنه يعبر عن رأيه “مخالفةٌ للقانون وانتهاكٌ لكرامة المواطن.

#الشرطة الفلسطينية #اعتقال #وفاة نزار بنات

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