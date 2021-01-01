حماس تستنكر المشاركة العربية والإسلامية في مناورات عسكرية بفلسطين المحتلة

غزة / سما /

استنكرت حركة حماس، مساء اليوم الاثنين، مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وكيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حماس في بيان لها، إن “المشاركة جنباً إلى جنب مع هذا الكيان المحتل لأراضينا والمغتصب لحقوقنا المشروعة، ليس فقط يشرعن وجوده واحتلاله لأراضينا، ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا”. بحسب ما جاء في نص بيانها.

وأضافت، إن “المشاركة في هذه المناورات يبعث برسالة خذلان لشعبنا وقضيته العادلة”، مطالبةً بالانسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه الكيان في أي مكان وعلى أي مستوى.

وتابعت، إن “شعبنا يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيرًا لمعركة التحرير الكبرى”.