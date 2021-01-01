  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تستنكر المشاركة العربية والإسلامية في مناورات عسكرية بفلسطين المحتلة

الإثنين 05 يوليو 2021 10:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تستنكر المشاركة العربية والإسلامية في مناورات عسكرية بفلسطين المحتلة



غزة / سما /

استنكرت حركة حماس، مساء اليوم الاثنين، مشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية في المناورات العسكرية لحلف الشمال الأطلسي “الناتو” بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، وكيان الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت حماس في بيان لها، إن “المشاركة جنباً إلى جنب مع هذا الكيان المحتل لأراضينا والمغتصب لحقوقنا المشروعة، ليس فقط يشرعن وجوده واحتلاله لأراضينا، ولكن يعزز مخططاته الشيطانية لتهويد المقدسات وضم الأراضي واقتلاع الفلسطينيين من بيوتهم، وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا”. بحسب ما جاء في نص بيانها.

وأضافت، إن “المشاركة في هذه المناورات يبعث برسالة خذلان لشعبنا وقضيته العادلة”، مطالبةً بالانسحاب الفوري منها ومقاطعة أي نشاط مدني أو عسكري يشارك فيه الكيان في أي مكان وعلى أي مستوى.

وتابعت، إن “شعبنا يتطلع ليرى شعوب الأمة تحشد قواتها وتخوض المناورات العسكرية للمساهمة في نصرة شعبنا ضد الظلم، وتحضيرًا لمعركة التحرير الكبرى”.

#حركة حماس #الدول العربية والإسلامية #المناورات العسكرية #حلف الشمال الأطلسي #حلف الناتو

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

صحيفة: وفد إسرائيلي يصل القاهرة منتصف الأسبوع..وهذا ما أبلغته مصر لـ"حماس"

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة "إسرائيلية" تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

الرجوب: نأسف لوفاة "نزار بنات"و لن نسمح لأحد المساس بالأجهزة الأمنية (فيديو)

"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

إضافة للأموال القطرية .. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

الأخبار الرئيسية

افتيار

هآرتس: “أفيتار” مقابل إزاحة نتنياهو.. تفاصيل الصفقة بين المستوطنين والائتلاف الحكومي

اللواء دويكات

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

الاتحاد الأوروبي: تحقيق المصالحة الفلسطينية عنصراً اساسياً لإعادة إعمار غزة وإطلاق العملية السياسية

إعلام إسرائيلي: قطر غاضبة من تل أبيب.. وتحدد شرطا لاستئناف الاموال القطرية لقطاع غزة

الرئيس

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل يتجه "أبو مازن" نحو استبدال اشتية ووزراء في الحكومة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية