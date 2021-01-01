  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"المبادرة الوطنية والاسرى المحررون" يطالبون بالافراج عن المعتقلين السياسيين فورا

الإثنين 05 يوليو 2021 10:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المبادرة الوطنية والاسرى المحررون" يطالبون بالافراج عن المعتقلين السياسيين فورا



رام الله / سما /

طالبت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله وبوقف الاستدعاءات السياسية.

وطالبت المبادرة الحكومة باحترام حرية الرأي والتعبير والحق المشروع في التجمعات والنشاطات السياسية.

وقالت ان الاعتقالات التي جرت تمثل اعتداء على حقوق الانسان وتسئ للوحدة الوطنية وتمس النسيج الوطني والاجتماعي والنضال الوطني المشترك ضد الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبهم ادنوا الاسرى المحررون حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وطنية وقامات نضالية على خلفية الرأي والتعبير والحق في التظاهر من قبل اجهزة امن السلطة وفقا لبيان صادر عنهم.

وجاء في البيان" ان الحق في التظاهر حق مكفول في القانون ومنعه يعد جريمة سياسية واعتداء على حقوق المواطنين وتوتير الحالة الشعبية واجهاض لمساعينا التي ترمي الى خفض مستوى التوتر في الشارع".

ودعا الاسرى في بيانهم وزير الداخلية رئيس الوزراء الدكتور محمد شتيه الى الافراج الفوري عن المعتقلين وضمان الحريات العامة كون ذلك يتنافى مع ما اكده في كلمتة الاخيرة وتعهده بحماية الحريات العامة.

وجاء في البيان " اننا اذ نطالب بذلك فاننا ندعو كافة الجهات الرسمية والشعبية الى قبول المبادرة التي أعلناها والتى تسعى الى إحقاق العدل وصون الحريات والاصلاح الداخلي وحماية السلم الاهلي".

#حركة المبادرة الوطنية #الاسرى المحررون #اعتقالات #الاجهزة الامنية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة تكشف أسرار وخفايا "غضب السيسي من الرئيس عباس وحماس مجددا !!

صحيفة: وفد إسرائيلي يصل القاهرة منتصف الأسبوع..وهذا ما أبلغته مصر لـ"حماس"

وزارة المالية تكشف عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية ...

صورة لبايدن راكعا أمام مسؤولة "إسرائيلية" تحدث ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي

الرجوب: نأسف لوفاة "نزار بنات"و لن نسمح لأحد المساس بالأجهزة الأمنية (فيديو)

"فايننشال تايمز": تدهور في العلاقات بين السعودية والإمارات

إضافة للأموال القطرية .. إسرائيل تسعى للحصول على تمويل أوروبي لغزة

الأخبار الرئيسية

افتيار

هآرتس: “أفيتار” مقابل إزاحة نتنياهو.. تفاصيل الصفقة بين المستوطنين والائتلاف الحكومي

اللواء دويكات

اللواء دويكات يعتذر من الصحفيين: نتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاة بنات أثناء الاعتقال (فيديو)

الاتحاد الأوروبي: تحقيق المصالحة الفلسطينية عنصراً اساسياً لإعادة إعمار غزة وإطلاق العملية السياسية

إعلام إسرائيلي: قطر غاضبة من تل أبيب.. وتحدد شرطا لاستئناف الاموال القطرية لقطاع غزة

الرئيس

صحيفة اسرائيلية تتساءل: هل يتجه "أبو مازن" نحو استبدال اشتية ووزراء في الحكومة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية