الشرطة توقف عدد من الاشخاص لتجمعهم دون موافقة في رام الله

رام الله / سما /

اوقفت الشرطة مساء اليوم عدد من الاشخاص الذين تجمعوا بالشارع العام وسط مدينة رام الله دون الحصول على تصريح لاقامة هذا التجمع وفقا للقانون .

وافاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بان قانون الاجتماعات العامة رقم 12لسنة 1998 يفرض على كل من يرغب باقامة تجمع او وقفه ان يقوم بتقديم طلب يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة او عطوفة المحافظ بنيته عن اقامته لتنظيم حركة السير وتوفير الحماية لهذا التجمع .

واكد ارزيقات بانه سيتم احالة كافة الموقوفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .