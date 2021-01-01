القدس المحتلة / سما /

أظهرت معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل 369 إصابة جديدة بفيروس كورونا من منتصف الليلة الماضية وحتى مساء اليوم الاثنين، في أعلى حصيلة إصابات يومية تسجّل في إسرائيل في الأشهر الثلاثة الماضية.

ووفقًا للمعطيات، تم إجراء نحو 45 ألف فحص اليوم، وبلغ معدل الفحوصات الإيجابية 0.8%.

وأعلنت "الصحة الإسرائيلية" ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 1522 إصابة منذ مطلع شهر تموز الجاري، بمتوسط أكثر من 300 إصابة في اليوم، مقارنة مع تسجيل 2389 إصابة طوال شهر حزيران الماضي، و918 إصابة في شهر أيار.

وأوضحت أن عدد المصابين بحالة خطيرة لا يرتفع بصورة حادة، ويبلغ 35 مصابًا، منهم 16 مصابًا موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

وسجلت إسرائيل 6429 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء رصد الوباء العام الماضي، علمًا أن آخر حالة وفاة سجّلت قبل 12 يومًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، تراجع فاعلية اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك مع استمرار تفشي الطفرة الهندية.

وأفادت البيانات بانخفاض فعالية اللقاح إلى 64% في شهر حزيران الماضي بسبب انتشار الطفرة الهندية ورفع القيود، في حين وصلت فاعلية اللقاح قبل انتشار الطفرة الهندية إلى 94.3%.

ويعقد ما يسمى "المجلس الوزاري المصغّر لمكافحة فيروس كورونا" في إسرائيل، يوم غد الثلاثاء، اجتماعًا لبحث تطورات الوباء، حيث تشير التقديرات إلى أن المجلس سيوصي الحكومة بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح، وفرض قيود جديدة على المعابر وفي مطار "بن غوريون" للحد من تفشي الفيروس.