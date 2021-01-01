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إعلام إسرائيلي: قطر غاضبة من تل أبيب.. وتحدد شرطا لاستئناف الاموال القطرية لقطاع غزة

الإثنين 05 يوليو 2021 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: قطر غاضبة من تل أبيب.. وتحدد شرطا لاستئناف الاموال القطرية لقطاع غزة



القدس المحتلة / سما /

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الاثنين،عن شرط قطري لاستئناف صرف المنحة القطرية الى قطاع غزة، مطالية بعقد لقاء رباعي بمشاركة ممثلين عنها والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة لصالح تنظيم الآلية الجديدة.

وقال محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان الإسرائيلية "غال بيرغر" إن: قطر تطالب برعاية ومشاركة أمريكية في عملية صياغة الآلية الجديدة للمنحة المالية لغزة، قبل الموافقة على استئنافها.

وأوضح غال برغر، أن قطر ترغب بعقد لقاء رباعي بمشاركة ممثلين عنها والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة لصالح تنظيم الآلية الجديدة، بهدف إدامة العملية ومنحها اعترافًا دوليًا وتثبيتها، مشيراً إلى أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد للاجتماع الرباعي.

ووفق القناة الاسرائيلية، "علم أيضا أن قطر غاضبة من مسؤولين في إسرائيل دعموا سابقا آلية الأموال القطرية لكنهم عادوا لمعارضتها أثناء عملية حارس الأسوار أو بعدها".

#قطر #المنحة القطرية #قطاع غزة #اسرائيل #الولايات المتحدة #الامم المتحدة #حركة حماس

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